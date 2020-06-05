تركيا.. اعتقال ثلاثة نواب معارضين بعد إسقاط عضويتهم في البرلمان

اعتقلت الشرطة التركية ثلاثة نواب معارضين بتهمة الانتماء إلى جماعة "فيتو" التابعة للداعية المعارض فتح الله غولن، وذلك بعد ساعات من إسقاط البرلمان عضويتهم.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن البرلمان أسقط عضوية كل من أنيس بربر أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري، وليلى غوفن، وموسى فارس أوغللاري عن حزب الشعوب الديمقراطي.

ووصف النواب المعارضون إسقاط العضوية بأنها خطوة "فاشية" ودعوا المعارضة إلى وحدة الصف، فيما قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو، إن القرار مندرج في سياق حملة ملاحقة المعارضة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على سلطة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان صيف 2016.

وقالت النيابة العامة التركية في بيان لها إن النواب الثلاثة متهمون بالتواصل مع قيادات منظمة غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، من خلال برنامج التراسل الفوري "بايلوك" الذي حظرته تركيا بعد أحداث 2016.

المصدر: وكالات