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حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا

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حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا
Reuters Hannah McKay
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا عتبة الـ40 ألفا، لتصبح بهذه الحصيلة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 357 وفاة جديدة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 176 وفاة أمس الخميس.

وارتفع بذلك عدد الذين توفوا بالفيروس حتى مساء أمس إلى 40261 شخصا.

وأكدت الوزارة رصد 1650 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقابل 1805 إصابات أمس، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 283311.

وأجريت في بريطانيا خلال اليوم السابق أكثر من 207 آلاف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، ووصل إجمالي عدد الفحوصات إلى أكثر من 5 ملايين و214 ألفا.

المصدر: RT

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