ترامب: شكرا لإيران ودعونا نبرم صفقة كبرى قبل الانتخابات!

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية اليوم الجمعة على الإفراج عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عامين.

وأعاد ترامب على حسابه الرسمي في "تويتر" نشر لقطات تظهر وايت لدى عودته إلى وطنه قائلا: "من العظيم أن مايكل في وطنه، لقد وصل منذ قليل، وهذا أمر مثير جدا".

So great to have Michael home. Just arrived. Very exciting. Thank you to Iran. Don’t wait until after U.S. Election to make the Big deal. I’m going to win. You’ll make a better deal now! https://t.co/OGJU2VWBWq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

وخاطب ترامب حكومة طهران بالقول: "شكرا يا إيران. لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى. سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل الآن!"

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واحتجز وايت لدى السلطات الإيرانية في يوليو 2018 خلال زيارة للقاء امرأة تواصل معها عبر الإنترنت وأقام علاقات غرامية معها، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ونشر معلومات سرية في الإنترنت.

وتم الإفراج عن وايت ضمن إطار صفقة تبادل شملت أيضا الباحث والأکاديمي الإيراني سيروس أصغري، الذي عاد إلى وطنه مؤخرا بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه.

المصدر: RT