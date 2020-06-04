إيران تفرج عن عنصر سابق في البحرية الأمريكية محتجز لديها منذ عامين

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس بإفراج إيران عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عام 2018.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن وايت استقل طائرة تابعة للحكومة السويسرية، فيما توجه المبعوث الخاص لشؤون إيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب، براين هوك، برفقة طبيب إلى مدينة زيورخ للقاء المفرج عنه.

ومن المقرر أن يعود وايت من زيورخ إلى الولايات المتحدة على متن طائرة أمريكية.

AP

يتبع..