المكسيك تسجل ارتفاعا قياسيا بأعداد المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل رقم قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، عقب إعلانها عن 4 آلاف و442 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد الجديدة المسجلة رفعت إجمالي الإصابات بالبلاد ليصل إلى 105 آلاف و680 حالة.

وتابعت: "تم تسجيل 816 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 12 ألفا و545 حالة وفاة".

وشهدت المكسيك تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.

وحسب إحصاءات وكالة "رويترز"، فإن "عدد ضحايا كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز الـ50 ألفا".

المصدر: "رويترز"