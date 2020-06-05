وكالة: غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية

تعرضت سفينة إيرانية قبل منتصف ليل الخميس للغرق في المياه الإقليمية العراقية، خارج مدخل قناة خور عبد الله.

وأبلغ كاظم فنجان الحمامي النائب عن محافظة البصرة وكالة "شفق نيوز" العراقية، بأن السفينة الغارقة تحمل اسم "بهبهان"، وأن سفن الإنقاذ العراقية سارعت لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة.



وأضاف الحمامي وهو وزير النقل السابق، أنه تم انتشال أربعة أشخاص من طاقم السفينة، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن خمسة آخرين قد يكونوا لقوا مصرعهم في الحادث.

المصدر: "شفق نيوز"