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الولايات المتحدة.. أقل من ألف وفاة و20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الولايات المتحدة.. أقل من ألف وفاة و20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Rick Wilking
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الخميس بتسجيل قرابة ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الأربعاء.

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وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا العدوى في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس 3 يونيو بواقع 995 وفاة (مقابل 1031 وفاة الثلاثاء).

ورصدت الجامعة 19699 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي، مقابل 20801 إصابة في اليوم السابق، ويسجل المعدل استقرارا نسبيا منذ أواخر الأسبوع الماضي.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، حسب إحصاءات الجامعة، 1851520 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتوفى 107175 من هؤلاء المرضى وتماثل 479258 آخرون للشفاء.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أكبر مدن البلاد مظاهرات واحتجاجات ترافقها أعمال شغب ونهب، على خلفية مقتل الشاب الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس.

المصدر: RT

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