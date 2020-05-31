الولايات المتحدة تسجل أقل من ألف وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت أقل من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ الثلاثاء الماضي.

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وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، اليوم الأحد، رصد 967 وفاة جديدة جراء العدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس 30 مايو، مقابل 1193 وفاة يوم الجمعة و1199 وفاة الخميس.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بواقع 24146 حالة خلال يوم أمس، مقارنة مع 24226 إصابة الجمعة و22577 إصابة الخميس.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة مليون و770384 إصابة بـ"كوفيد-19"، من بينها 103781 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أكبر مدن البلاد مظاهرات واحتجاجات ترافقها أعمال شغب ونهب، على خلفية مقتل الشاب الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس.

المصدر: RT