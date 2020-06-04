تركيا: حكومة الوفاق الوطني الليبية حققت نجاحات كبيرة في الميدان

أعلن الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها أنقرة حققت نجاحات كبيرة في الميدان، وأن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع هناك.

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واعتبر الأربعاء، أن تركيا ساهمت بشكل كبير في عرقلة محاولات "الجنرال الانقلابي" خليفة حفتر، لارتكاب "مجازر بحق الشعب الليبي".

ولفت إلى أن "اعتداءات مليشيا حفتر ضد المستشفيات والمرافق العامة والمدنيين، ترتقي لمستوى جرائم حرب، داعيا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية".

واعتبر أن موقف تركيا حيال مجريات الأحداث في ليبيا، مطابق لموقف الأمم المتحدة.

وفيما يخص مستجدات الأوضاع في إدلب السورية، قال جليك، إن نحو 250 ألف شخص عادوا إلى ديارهم منذ مارس الماضي.

وأكد أن تركيا تبدي عناية بالغة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، رغم محاولات الجيش السوري لانتهاكه.

وتطرق جليك إلى القضية الفلسطينية قائلا: "نرفض بشدة ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية ونحذر العالم أجمع مرة أخرى إزاء هذه الخطوة".

وأكد أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يحذرون الحكومة الإسرائيلية من تداعيات هذه الخطوة، وأن تركيا تنظر بإيجابية لهذه التحذيرات.

وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية تعيق مبدأ حل الدولتين، مبينا أن القضية الفلسطينية لا تخص دول الشرق الأوسط فحسب، بل إنها قضية عالمية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

المصدر: "الأناضول"