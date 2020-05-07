ليبيا.. تعرض محيط سفارتي تركيا وإيطاليا بطرابلس لقصف من قوات حفتر

أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، بسقوط قذيفتين بالقرب من مربع السفارة التركية ومنزل السفير الإيطالي والخارجية الليبية بزاوية الدهماني في طرابلس.

ونقل الموقع المذكور عن شهود عيان في طرابلس سقوط قذيفتين صاروخيتين بمنطقة زاوية الدهماني مساء الخميس في المربع الذي توجد فيه الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي المطل على كورنيش العاصمة.

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كما أشارت مصادر أخرى إلى أن وزير الخارجية الليبي اتصل بسفيري إيطاليا وتركيا للاطمئنان عليهما بعد تعرض محيط مقري السفارتين في طرابلس للقصف من قبل قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: "بوابة الوسط"