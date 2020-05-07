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الجيش الوطني الليبي: "طيور الأبابيل" مستمرة في قصف المليشيات الموالية لتركيا

أخبار العالم العربي

الجيش الوطني الليبي:
Reuters
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أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عن تنفيذ غارات استهدفت مواقع لـ"الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي" بالقرب من مدينة مصراتة ضمن "عملية طيور الأبابيل".

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وقالت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" في بيان نشر اليوم الخميس، إن "الغارات استهدفت عددا من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراته، منها تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر".

وأضاف البيان أن الضربات الجوية استهدفت أيضا مواقع "داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين".

وأكد أن هذه الغارات تأتي ضمن عملية "طيور الأبابيل" التي "لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع مجموعات الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم "للجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن "عملية طيور أبابيل" من دون أي إيضاحات أخرى.

المصدر: RT

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