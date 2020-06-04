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المكسيك.. 1092 وفاة جديدة بكورونا منذ الثلاثاء

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المكسيك.. 1092 وفاة جديدة بكورونا منذ الثلاثاء
Reuters Jose Luis Gonzalez
تفشي فيروس كورونا في المكسيك
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أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، الأربعاء، تسجيل 1092 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو عدد قياسي من الوفيات اليومية المرتبطة بالوباء منذ بداية الجائحة.

وكشفت السلطات الصحية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 101238 حالة معروفة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11729 حالة.

وكانت السلطات قد حذرت سابقا من أن العدد الحقيقي للمصابين والمتوفين يمكن أن يتجاوز هذه الأرقام.

المصدر: رويترز

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