السعودية تسجل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات الحرجة بكورونا والسلطات تعرب عن قلقها  

سجلت السعودية خلال 11 يوما فقط 981 إصابة حرجة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة كبيرة لهذا المؤشر مقارنة مع الأسابيع الماضية، الأمر الذي أثار قلق سلطات المملكة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، برصد 981 إصابة حرجة خلال شهر شوال الحالي، الذي لم يمضِ منه سوى 11 يوما، ما يشكل 74% من إجمالي الحالات الحرجة المسجلة البالغ عددها 1321.

وأشار العبد العالي إلى أن وصول عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في السعودية إلى هذا الرقم يعتبر أمرا مثيرا للقلق، لاسيما بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية.

وقال العبد العالي: "لوحظ ذلك المعدل في مختلف الفئات والأعمار إلا أنه برز بشكل أكبر في فئة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة. ولوحظ هذا العدد في الحالات الجديدة التي سجلت، وتزايدت في الأيام الأخيرة بشكل أكبر، خاصة في مدينتي جدة والرياض".

وأضاف: "الحالات الحرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العنايات الحرجة، لكن الأهم أن هذه الأرقام المقلقة تدل على أن هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع، تؤدي إلى زيادة الحالات، واكتساب العدوى، وإصابة فئات متعددة، ومن ضمنها الفئات الخطرة. وهذا مقلق جدا".

وشهدت السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات ملموسة لمؤشر المصابين والمتوفين بفيروس كورونا، ويبلغ عدد الإصابات حاليا 91182، بينها 579 وفاة و68159 شفاء.

المصدر: سبق + وكالات