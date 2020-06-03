إصابة 6 أشخاص باصطدام سيارة بمقهى جنوب هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 6 أشخاص جراء اصطدام سيارة بمقهى في الهواء الطلق بجنوب هولندا.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في بلدة خينيب بإقليم ليمبورغ، مبينة أن شخصا واحدا نقل إلى مستشفى محلي إثر إصابته بجروح، بينما تم تقديم الإسعافات لـ5 آخرين مباشرة في الموقع.

وأشارت إلى أن عناصرها احتجزت سائق السيارة، بينما لم يتم حتى الآن تحديد سبب انحرافها إلى الرصيف الذي يقع فيه المقهى.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقا في الحادث دون ذكر أي معلومات إضافية، بينما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن السائق ربما كان تحت تأثير المخدرات.

المصدر: رويترز