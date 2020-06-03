ترامب: لن تكون هناك حاجة لإرسال الجيش لإنهاء الاحتجاجات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الأربعاء، إنه يعتقد أنه لن يكون من الضروري إرسال الجيش لانهاء الاحتجاجات في الولايات المتحدة التي وقعت إثر مقتل المواطن جورج فلويد.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي بعد أن استبعد وزير الدفاع مارك إسبر اللجوء إلى الجيش في مواجهة الاضطرابات والاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية.

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والاثنين، أعلن ترامب أنه سيأمر بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأمريكية في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد، حيث صرح بأنه سيحشد كل الموارد الفدرالية، سواء المدنية أو العسكرية، لوقف أعمال الشغب والنهب.

وأكد حينها أنه كلف حكام الولايات بنشر قوات الحرس الوطني في الشوارع، مشيرا إلى أنه في حال رفضت سلطات المدن تلك الإجراءات، فإنه سينشر قوات الجيش "لحل المشكلة بسرعة".

ووصف ترامب الهجمات على أفراد الشرطة بأنها "أعمال إرهاب داخلي"، متوعدا بمحاسبة المتسببين بأعمال الشغب وإضرام النار والفوضويين وأنصار حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية.

وأشعل مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد جراء عملية القبض عليه من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، يوم 25 مايو، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف.

المصدر: وكالات