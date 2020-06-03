السلطات الأمريكية: يمكن توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لشوفين حال وجدت الأدلة

تعهدت السلطات الأمريكية بتوجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لضابط الشرطة السابق، ديريك شوفين، الذي أسفرت تصرفاته عن مقتل المواطن الأسمر، جورج فلويد، حال الحصول على أدلة كافية.

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وقال المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيت إيليسون، في حديث لقناة "CNN"، مساء اليوم الأربعاء: "نواصل جمع الأدلة، وفي حال حصولنا على أدلة تؤيد (فرضية القتل العمد) فسنعرضها أمام هيئة المحلفين".

وأضاف إيليسون: "حتى الآن وجهنا أقصى حد ممكن من التهم الأخلاقية".

ووجه المدعي العام لولاية مينيسوتا، في وقت سابق من اليوم، إلى شوفين تهمة بتنفيذ جريمة القتل من الدرجة الثانية، كما وجه اتهامات بالمساعدة والمشاركة بالجريمة لـ3 رجال شرطة آخرين شاركوا في عملية احتجاز فلويد.

وأكد أن هذه الإجراءات تخدم مصلحة العدالة، مشددا على أن التحقيق لا يزال مستمرا، فيما دعا إلى الصبر وانتظار نتائجه.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

المصدر: "CNN" + وكالات