المستشار الصحي للبيت الأبيض يبدي مخاوفه بشأن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا

أبدى المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، "مخاوفه" من أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا المستجد قد لا يوفر مناعة طويلة الأمد.

ونقلت شبكة "سي أن بي سي يوم الأربعاء، تصريحات فاوتشي التي أدلى بها خلال مقابلة مع مجلة "جاما" الطبية، حيث صرح بأنه إذا كانت طبيعة "كوفيد-19" مشابهة لفيروسات كورونا الأخرى فاللقاح لن يتيح مناعة وحصانة لفترة طويلة.

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وأضاف المستشار الصحي للبيت الأبيض "عندما تنظر إلى تاريخ فيروسات كورونا والفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد فاللقاحات أو المناعة منه تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وفي أفضل الأوقات أقل من عام"، ويرى فاوتشي أن هذا الأمر لا يعني أن المناعة أو الحماية من مثل هذا الفيروس ستستمر طويلا.

وكشف أنه يشارك في أربع تجارب لقاحات محتملة بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ ستجري شركة "بيوتيك" اختبارات المرحلة الثالثة للقاح مودرنا الذي تطوره في يوليو المقبل، والتي سيخضع لها 30 ألف شخص.

ويأمل المستشار أن تكون مئات ملايين الجرعات من اللقاحات جاهزة بحلول عام 2021.

وعندما سُئل عما إذا كان العلماء سيتمكنون من إيجاد لقاح فعال، قال أنتوني فاوتشي إنه "متفائل بحذر"، مضيفا أنه "لا يوجد ضمان على الإطلاق".

وأوضح أنه ربما سيحتاج العلماء شهورا عديدة قبل الحصول على إجابة إذا ما كان اللقاح المنشود يعمل بالكفاءة التي يريدونها أم لا.

وكانت تقديرات الأطباء والباحثين والمسؤولين الأمريكيين حددت النصف الأول من 2021 موعدا للعثور على لقاح فعال، وهو ما يعد إطارا زمنيا محطما للأرقام القياسية، إذ غالبا ما يحتاج تطويرها إلى عقد من الزمان، أو نصف عقد، وعلى سبيل المثال فإن لقاح النكاف احتاج إلى 4 سنوات من الأبحاث والتجارب حتى توصلوا إلى لقاح أمن وفعال وتم ترخيصه في العام 1967.

المصدر: "سي إن بي سي"