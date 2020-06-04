سلطات الطيران في باكستان: قائد الطائرة المنكوبة في كراتشي تجاهل تعليمات الهبوط

قال متحدث باسم الخطوط الباكستانية، إن سلطات الطيران في البلاد أبلغت الخطوط الجوية أن قائد الطائرة المنكوبة في كراتشي الشهر الماضي تجاهل تعليمات إدارة الحركة الجوية بالهبوط.

وفي رسالة إلى الخطوط الباكستانية، أفادت سلطة الطيران المدني بأن المراقب أخبر الطيار مرتين أن يتوقف عن نهجه عندما وصل إلى الأرض، لكنه لم يمتثل.

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وأكد المتحدث باسم الخطوط الباكستانية عبد الله حفيظ خان، في تصريح لـ"رويترز" تلقي الرسالة، ورفض التعليق على ما ورد فيها.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية من طراز إيرباص A320 يوم 22 مايو في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة كراتشي الساحلية، ما أودى بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها، ونجا شخصان فقط من ركابها.

وكان موقع "liveatc.net" المختص بمراقبة اتصالات الطيران قد نشر تسجيلا صوتيا لآخر اتصال مع قائد طائرة الركاب الباكستانية، وأكد التسجيل أن قائد الطائرة المنكوبة من طراز "إيرباص إيه 320" أرسل قبيل الكارثة إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة في المطار بأن محركي الطائرة تعطلا عن العمل أثناء محاولة هبوط ثانية.

وبعد محاولة هبوط أولى فاشلة، حوّمت الطائرة فوق المطار للاقتراب من المدرج مرة أخرى، حين أبلغ أحد المراقبين قائد الطائرة بأنها تنحرف عن مسارها يسارا.

ورد القائد على ذلك بالقول إن الطائرة تحاول العودة إلى مسارها والمحركين تعطلا، وطلب إذنا بالهبوط في أي من مدرجي المطار.

وبعد 12 ثانية، أرسل قائد الطائرة إلى المراقبين إشارة استغاثة "ماي دي"، ومنح للرحلة مرة أخرى الإذن بالهبوط في أي من المدرجين غرب وجنوب غربي المطار.

وكان ذلك آخر اتصال بين برج المراقبة والطائرة التي سقطت في منطقة موديل كولوني السكنية.

المصدر: وكالات