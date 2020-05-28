باكستان.. العثور على مسجل قمرة القيادة في الطائرة المنكوبة

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إن فرق البحث عثرت اليوم الخميس على مسجل صوت قمرة القيادة بين حطام الطائرة التي سقطت الأسبوع الماضي.

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وقال المتحدث عبد الله خان، في بيان "إن عمليات البحث استؤنفت صباح اليوم وتم العثور على مسجل الصوت (الصندوق الأسود) مدفونا تحت الأنقاض.. العثور على مسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة سيساعد كثيرا في التحقيق"، كما تم العثور على مسجل بيانات الرحلة.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية من طراز إيرباص A320 يوم الجمعة الماضي في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة كراتشي الساحلية، ما أودى بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها، ونجا شخصان فقط من ركابها.

المصدر: رويترز