"رويترز": إدارة ترامب تنوي فرض حظر على رحلات شركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة

ذكر مسؤولون مطلعون لوكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنوي فرض حظر على رحلات شركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من أواسط يونيو.

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين في الحكومة الأمريكية وهيئات الطيران أن إدارة ترامب تخطط لإعلان فرض هذه القيود يوم الأربعاء لتكون سارية اعتبارا من يوم 16 يونيو، لكن هذا الموعد يمكن تأجيله.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغطا على الصين لدفعها إلى السماح بتنفيذ رحلات الشركات الأمريكية إلى الصين في ظل رفض بكين تنفيذ الاتفاق القائم بين الطرفين حول حركة الطيران.

واتهمت إدارة ترامب يوم 22 مايو الحكومة الصينية بمنع شركات الطيران الأمريكية من استئناف الرحلات إلى الصين، وطالبت 4 شركات صينية بتقديم جدول رحلاتها لسلطات الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية وقضية هونغ كونغ والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز" + وكالات