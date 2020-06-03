زعماء الدين في أمريكا ينتقدون ترامب بعد صورته وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة

وجه زعماء دين أمريكيون، بروتستانتينيون وكاثوليك، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب، بعد يوم من إجلاء محتجين سلميين بالقوة، من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة قريبة من البيت الأبيض.

وقال كبير الأساقفة، ويلتون جريجوري، وهو أكبر زعيم ديني كاثوليكي في العاصمة الأمريكية، في بيان يوم الثلاثاء: "البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية لما يقرب من 40 عاما، ما كان "ليتغاضى عن استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من وسائل الردع لإسكات (المحتجين) أو تفريقهم أو ترويعهم من أجل صورة أمام مكان للعبادة والسلام".

كذلك انتقد الأسقف مايكل كوري، رئيس المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية، ترامب لاستخدامه الكنيسة والإنجيل لغايات حزبية.

واستخدم أفراد من الشرطة يمتطون الجياد وجنود مسلحون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مساء الاثنين، لإبعاد المحتجين قبل أن يسير ترامب من البيت الأبيض عبر ساحة لافاييت إلى الكنيسة التي لحقت بها أضرار بسبب النيران في غمرة الاحتجاجات مساء الأحد. ورفع ترامب الإنجيل أمام الكنيسة.

Donald Trump is facing criticism after clearing a peaceful protest to take a photo in front of a church while holding a Bible https://t.co/l7rNqiGscipic.twitter.com/rxlpC1OX2R — Financial Times (@FinancialTimes) June 2, 2020

CNN’s @ChrisCuomo: “Our President tonight treated those who want change as the enemy. He gave a speech about what’s going on and never mentioned the problem of police abuse — the abuse of force that started this." https://t.co/7oSPG4wHzIpic.twitter.com/fDwQM8oDXi — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) June 2, 2020

President Trump walked from the White House to St. John's Church Monday evening. The president held up a bible in front of the boarded up church, which was damaged during protests Sunday. pic.twitter.com/NJCMC0A4Ar — CBS News (@CBSNews) June 2, 2020

وفي سياق متصل ندد هؤلاء الزعماء الدينيون بمعاملة الإدارة للأمريكيين الذين يحتجون على وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل إفريقي عمره 46 عاما ولفظ أنفاسه بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبا في مدينة منيابوليس يوم 25 مايو.

المصدر: وكالات