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الولايات المتحدة.. لصوص يقتلون شرطيا متقاعدا في بث مباشر على "فيسبوك" (صور)

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الولايات المتحدة.. لصوص يقتلون شرطيا متقاعدا في بث مباشر على
Reuters
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أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الثلاثاء، بأن نقيب شرطة متقاعد قتل قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وقاموا ببث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك".

وقُتل النقيب ديفيد دورن، البالغ من العمر 77 عاما برصاصة في منطقة الجذع أمام المتجر الذي يقدم خدمة الرهن وبيع المجوهرات.

وقالت زوجة الضحية إن زوجها "كان صديقا لصاحب محل الرهن ويعمل لديه"، مضيفة أنه "كان يظهر في المحل عندما تدق أجهزة إنذار السرقة للتحقق".

جدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" حذف فيديو البث المباشر للجريمة، إلا أن العديد من المغردين تمكنوا من توثيقه ونشره على "تويتر".

وصرح المتحدث باسم "فيسبوك"، أنجي ستون، إن "الموقع يحاول تعقب المعلومات المتعلقة بالبث، فيما أعرب من شاهدوا الفيديو عن صدمتهم بشأنه".

ويحرص موقع RT على عدم نشر مقطع الفيديو لقساوة المشهد.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دان مقتل جورج فلويد، ووعد بتحقيق العدالة، إلا أنه ومع تحول المسيرات والمظاهرات المنددة بوحشية الشرطة إلى أعمال عنف في المساء من كل يوم خلال الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الاحتجاجات المشروعة لا يمكن أن تطغى عليها أعمال من قبل "مجموعة من الغوغاء الغاضبين".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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