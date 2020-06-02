ترامب يضغط من أجل حل عسكري للاضطرابات في المدن الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية يجب أن تنزل إلى شوارع مدينة نيويورك، وهدد باستخدام الجيش في مكافحة العنف الذي اندلع غالبا في الليل.

وسخر ترامب من السلطات المحلية، ومن حكام الولايات، بسبب طريقتهم في التعامل مع الاضطرابات، وكتب على "تويتر": "يا نيويورك استدعي الحرس الوطني. التعساء والخاسرون يدمرونك. تصرفي بسرعة".

وقال ترامب "يجب على الحكام ورؤساء البلديات أن يكونوا موجودين بقوة لإنفاذ القانون إلى أن يتم إخماد أعمال العنف"، وأضاف "إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن حياة سكانها وممتلكاتهم، فسأقوم بنشر الجيش الأمريكي وأسارع بحل مشكلتهم".

وكان ترامب الجمهوري قد دان مقتل جورج فلويد (46 عاما)، وهو أمريكي من أصول أفريقية لفظ أنفاسه في 25 مايو في منيابوليس بعد أن بقي شرطي جاثما بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق، ووعد بتحقيق العدالة.

إلا أنه ومع تحول المسيرات والمظاهرات المنددة بوحشية الشرطة إلى أعمال عنف في المساء من كل يوم خلال الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الاحتجاجات المشروعة لا يمكن أن تطغى عليها أعمال من قبل "مجموعة من الغوغاء الغاضبين".

المصدر: "رويترز"