إصابة عدد من أفراد الشرطة الأمريكية بطلقات نارية خلال الاحتجاجات

أفادت وسائل إعلام امريكية أن 5 أفراد من الشرطة على القل، أُصيبوا بطلقات نارية، خلال الاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن على خلفية مقتل الشاب جوروج فلويد.

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في الشرطة إن أحد أفراد الشرطة أُصيب بطلق ناري في رأسه خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لاس فيغاس.

وفي حادثة أخرى تعرض شرطي لإطلاق نار قرب المحكمة الاتحادية في مدينة لاس فيغاس، والذي بدروه فتح النار ردا على ذلك.

وفي مدينة سانت لويس بولاية ميسوري، أفادت إدارة الشرطة المحلية على "تويتر" أن 4 من ضباط الشرطة أصيبوا بطلقات نارية خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

وقالت إدارة الشرطة إن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن إصاباتهم لا تشكل خطرا على حياتهم.

المصدر: وكالات