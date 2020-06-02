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الصين تعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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الصين تعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
Reuters
الصين تعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
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أعلنت الصين يوم الاثنين، أنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى يوم الاثنين 83022، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 4634.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين يوم الأحد 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يعتبر ارتفاعا مقارنة بالأيام السابقة، ويعد الارتفاع المسجل في 31 مايو، الأعلى منذ 11 مايو.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 377 ألف حالة منذ ظهوره في ديسمبر 2019.

وسجلت رسميا أكثر من 6 ملايين و300 ألف إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها أكثر من مليونان و800 ألف شخص على الأقل.

المصدر: وكالات

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