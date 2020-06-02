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السفير الصيني لدى بريطانيا ينفي قمع الاحتجاجات في هونغ كونغ

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السفير الصيني لدى بريطانيا ينفي قمع الاحتجاجات في هونغ كونغ
AFP Anthony WALLACE
مدينة هونغ كونغ
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أكد السفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياومينغ أن الصين لا تقمع الاحتجاجات في مدينة هونغ كونغ، وإنما تتخذ إجراءات لوقف العنف.

وقال السفير في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الاثنين، تعليقا على أحداث هونغ كونغ، إن "هذا ليس قمعا صينيا، فما يحدث في هونغ كونغ هو أعمال عنف".

وتابع قائلا: "وهذا يشكل خطرا على الأمن القومي... وعلى أي حكومة مسؤولة أن تتخذ إجراءات".

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يذكر أن القرار الصيني تطبيق القوانين الأمنية الوطنية في مدينة هونغ كونغ الذاتية الحكم، أثارت احتجاجات في المدينة. وانتقدت بعض الدول الغربية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة قرار بكين وطريقة تعاملها مع الاحتجاجات.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد صرح أمس الأحد بأن بلاده لن تغض الطرف عن مسؤولياتها تجاه هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997، وانتقلت إلى سيادة الصين بموجب اتفاق يضمن حكما ذاتيا واسعا للمدينة.

المصدر: رويترز

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