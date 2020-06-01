ليبرمان يشكك في نوايا نتنياهو بشأن "الضم" وغانتس يكشف عن استعدادات وزارة الدفاع

جدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هجومه الحاد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تصريحات الأخير المتعلقة بضم غور الأردن وجزء من الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قوله: "إن تصريحات نتنياهو حول نيته ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية تأتي في إطار "الغوغائية والأكاذيب" التي اعتاد عليها".

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وأضاف: "عندما قرر مناحيم بيغن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الجولان، فعل ذلك في يوم واحد وبالقراءات الثلاث، بدون كلام أو ثرثرة".

وصرح ليبرمان موجها حديثه لنتنياهو "كيف تنوي الضم ولا أحد يعرف الخرائط ولم يرها أحد حتى وزير الجيش وقائد الأركان وقائد الشاباك.. ما الضم الذي تتحدث عنه.. أشك في نواياك"، كما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين، بأن وزير الدفاع بيني غانتس أوعز إلى رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي بإجراء كافة الإستعدادات اللازمة من الناحية الأمنية تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وينوي غانتس تعيين منسق خاص للخطوات المطلوبة على الصعيدين المدني والعسكري المتعلقة بعمليات الضم، بالإضافة إلى تشكيل طاقم خاص في وزارة الدفاع سيعنى بايجاد الردود والحلول العملياتية لمشاكل قد تطفو على السطح مع بدء التنفيذ.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية