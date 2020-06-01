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روسيا: الولايات المتحدة فقدت أي حق في توجيه ملاحظات لأحد بشأن حقوق الإنسان

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روسيا: الولايات المتحدة فقدت أي حق في توجيه ملاحظات لأحد بشأن حقوق الإنسان
Sputnik
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.
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أكدت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة فقد أي حق للتقدم بملاحظات إلى الدول الأخرى بشأن موضوع حقوق الإنسان، في ضوء تعامل السلطات الأمريكية مع موجة الاحتجاجات الحالية.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا-1": "اعتبارا من أواخر مايو وأوائل يونيو 2020 تفقد الولايات المتحدة أي حق في توجيه أي ملاحظات إلى أحد في الكرة الأرضية بشأن قضايا حقوق الإنسان".

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على تعامل السلطات الأمريكية مع المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة: "انتهى!، بدءا من هذه اللحظة لا يوجد لديهم هذا الحق".

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة تعم عشرات المدن الأمريكية تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، وأشعلها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس جراء عملية احتجازه بطريقة قاسية يوم 25 مايو.

المصدر: وكالات

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