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إيران تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهرين

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إيران تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهرين
Reuters
إيران- أرشيف
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل ما يقارب 3 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا في أكبر معدل يومي منذ شهرين، ليتجاوز الإجمالي 154 ألف حالة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي،: "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 154445 حالة بعد تسجيل 2979 إصابة جديدة".

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وأضاف جهانبور: "عدد الوفيات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بلغت 81 حالة ليصل الإجمالي إلى 7878 وفاة".

كما أوضح:"إجمالي المتعافين بلغ 121004حالة، فيما وصل عدد الحالات في العناية المركزية إلى 2578"، في وقت أجريت فيه السلطات أكثر من 955 ألف فحص للكشف عن الإصابة بكورونا.

من جهتها دعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الصحية وإلغاء أي تنقل غير ضروري في المدن، منوها البيان بعدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية وارتداء الكمامات خلال الأيام الماضية.

المصدر: وكالات

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