إيران.. 63 وفاة وأكثر من 2.5 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 60 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 63 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 57 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 2516 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2282 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في الجمهورية الإسلامية 151466.

وذكرت الوزارة أن 2527 مصابا بالعدوى لا يزالون في حالة صحية حرجة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من كورونا في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير من 116827 إلى 118848 شخصا.

وأجريت في إيران حتى الآن 935894 فحصا لتشخيص كورونا.

المصدر: RT