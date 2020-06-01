المكسيك.. أكثر من 90 ألف إصابة بفيروس كورونا والوفيات تقترب من 10 آلاف

سجلت المكسيك 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90664.

وأضافت السلطات الصحية في البلاد بأن عدد الوفيات بلغ 9930 حالة، بعد تسجيل 151 حالة وفاة.

وأعلنت المكسيك يوم السبت إصابة 2885 بفيروس كورونا و364 وفاة.

وسجلت البلاد عددا قياسيا من الوفيات، وهو 501 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

إلى ذلك، كشف إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 50 ألف حالة، وأن الإصابات اقتربت من مليون إصابة.

وأضافت الوكالة أن البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو تكافح لاحتواء انتشار الوباء.

المصدر: وكالات