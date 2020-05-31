 
مباشر

شاحنة تجتاح حشود المحتجين في مينيابوليس الأمريكية بسرعة كبيرة

أخبار العالم

شاحنة تجتاح حشود المحتجين في مينيابوليس الأمريكية بسرعة كبيرة
Reuters
احتجاجات مينيابوليس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o02x

ألقت شرطة ولاية مينيسوتا القبض على سائق شاحنة كان يقودها بسرعة كبيرة على طريق سريع في مينيابوليس وسط المحتجين.

وقال مراسل RT في الولايات المتحدة إنه لم يتم تسجيل إصابات بين المتظاهرين وتم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى بعد إصابته.

وتجددت مساء الأحد الاحتجاجات في عدد كبير من المدن على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس.

وتعم الاحتجاجات فضلا عن مينيابوليس أكبر مدن البلاد مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي وسياتل وفيلاديلفيا والعاصمة واشنطن.

وفي وقت لاحق، أعلنت عمدة العاصمة واشنطن حظر التجوال على مستوى مقاطعة كولومبيا من الساعة 11 مساء يوم الأحد 31 مايو، حتى الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 1 يونيو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا