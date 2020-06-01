الهند تبدأ في تحديد المناطق الخطرة جراء كورونا لاستمرار إغلاقها

قال مسؤولون إن الهند بدأت يوم الأحد تحديد المناطق التي يتزايد فيها الخطر والتي يجب استمرار اجراءات العزل العام فيها جراء جائحة كورونا.

وتستعد بعض مناطق البلاد لرفع الإغلاق في يونيو على الرغم من الارتفاع القياسي في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

ومددت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العزل العام حتى 30 يونيو فيما تسمى مناطق الاحتواء التي يجب أن تظل مغلقة نظرا لاستمرار تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالفيروس فيها.

ولكن سيتم السماح للمطاعم والمراكز التجارية والمباني الدينية باستئناف نشاطها في المناطق الأخرى من الثامن من يونيو مع تخفيف الهند أطول اجراءات عزل عام في العالم للحد من انتشار الجائحة.

وسجلت الهند 182 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا إضافة إلى 5164 حالة وفاة.

المصدر: رويترز