وفيات كورونا في تشيلي تتجاوز 1000 حالة وسط انتشار متسارع للفيروس

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 1000 حالة سط انتشار متسارع للمرض.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة المتوفين جراء الفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 57 حالة جديدة لتصل إلى مستوى 1054.

وتواصل وتيرة ارتفاع عدد المتوفين بالفيروس في تشيلي الصعود، حيث سجلت في البلاد في إحصائية أمس السبت 53 حالة، وحدثت 827 وفاة من أصل 1054 في شهر مايو وحده.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 4830 حالة، مقارنة مع 4220 أمس السبت، ليصل إلى مستوى 99688.

وتعليقا على انتشار الجائحة بشكل سريع في تشيلي، قالت وكيلة وزارة الصحة، بولا دازا، في كلمة تلفزيونية: "نعرف إننا في أصعب أسابيع".

المصدر: وكالات