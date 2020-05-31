وفيات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 50 ألفا

كشف إحصاء لوكالة "رويترز" يوم السبت، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 50 ألف حالة، وأن الإصابات اقتربت من مليون إصابة.

وأوضح الإحصاء أن 50105 أشخاص توفوا بالفيروس في أمريكا اللاتينية، بينما وصل عدد الإصابات إلى 976425، مشيرا إلى أن البرازيل تسجل أكثر من نصف هذه الوفيات والإصابات.

إقرأ المزيد

وأضافت الوكالة أن البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو تكافح لاحتواء انتشار الوباء.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33274 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 498440.

ويمثل هذا المعدل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية يوم 27 مايو 20599 حالة، وفي 28 مايو 26417، وفي 29 مايو 26928.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 956 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 28834 شخصا.

من جهتها، أعلنت السلطات في المكسيك تسجيل 2885 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 87512.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 9779، بعد تسجيل 364 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: رويترز