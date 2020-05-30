 
مباشر
عاجل
مصر.. تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 حالة وفاة

السلطات الصحية البريطانية: نمر بلحظة خطيرة جدا

أخبار العالم

السلطات الصحية البريطانية: نمر بلحظة خطيرة جدا
Reuters Andrew Parsons/10 Downing St
نائب كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا، جوناثان فان تام.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzs4

حذرت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، من أن المملكة المتحدة تمر حاليا بمرحلة خطيرة جدا في ظل تخفيف إجراءات العزل الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
بريطانيا تسجل 215 وفاة جديدة بفيروس كورونا
بريطانيا تسجل 215 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقال نائب كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا، جوناثان فان تام، في مؤتمر صحفي: "نمر بلحظة خطيرة للغاية في ظل التخفيف، لكن المستشارين يعتقدون أن ذلك لن يدفع مؤشر R0 (الخاص بانتشار الإصابات) إلى تجاوز مستوى 1".

وشدد فان تام على ضرورة التزام الناس بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل الحكومة وعدم تجاوزها، مضيفا: "على أن التصرف بحساسية وبصورة متكافئة مع الحرية التي نريد إعطاءها لهم حيث نريد جميعا أن نرى أحبائنا".

وأعلنت بريطانيا، السبت رصد 215 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 324 في إحصائية أمس الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى38376 على الأقل.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الخاصة بالوفيات والإصابات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

المصدر: رويترز + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا