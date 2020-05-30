السلطات الصحية البريطانية: نمر بلحظة خطيرة جدا

حذرت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، من أن المملكة المتحدة تمر حاليا بمرحلة خطيرة جدا في ظل تخفيف إجراءات العزل الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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وقال نائب كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا، جوناثان فان تام، في مؤتمر صحفي: "نمر بلحظة خطيرة للغاية في ظل التخفيف، لكن المستشارين يعتقدون أن ذلك لن يدفع مؤشر R0 (الخاص بانتشار الإصابات) إلى تجاوز مستوى 1".

وشدد فان تام على ضرورة التزام الناس بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل الحكومة وعدم تجاوزها، مضيفا: "على أن التصرف بحساسية وبصورة متكافئة مع الحرية التي نريد إعطاءها لهم حيث نريد جميعا أن نرى أحبائنا".

وأعلنت بريطانيا، السبت رصد 215 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 324 في إحصائية أمس الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى38376 على الأقل.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الخاصة بالوفيات والإصابات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

المصدر: رويترز + وكالات