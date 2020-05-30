في مرحلة تجريبية.. شركة "مودرنا" تبدأ إعطاء جرعات من لقاح مضاد لكورونا

قالت شركة "مودرنا" الأمريكية يوم الجمعة، إنها بدأت إعطاء جرعات للمرضى في مرحلة متوسطة من دراسة للقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا.

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وأضافت أنها تعتزم في نهاية المطاف تسجيل 600 مريض في التجربة.

ولا يوجد حاليا علاجات أو لقاحات معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ويتوقع الخبراء أن اللقاح الآمن والفعال قد يحتاج 12 إلى 18 شهرا من بداية تطويره.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية أنها أوقفت بصورة مؤقتة ضم المزيد من مرضى "كوفيد-19" إلى تجربتين لعقار هيدروكسي كلوروكين.

وأضافت أنها لن تورد بعد الآن العقار المضاد للملاريا لعلاج "كوفيد-19" لحين تبديد المخاوف بشأن سلامته.

ويأتي ذلك بعدما أوقفت منظمة الصحة العالمية تجربة كبيرة لها لهيدروكسي كلوروكين مما دفع عدة حكومات أوروبية إلى حظر استخدام العقار الذي يستخدم أيضا لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

المصدر: رويترز