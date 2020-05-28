أردوغان: نتابع عن كثب قضية مقتل أمريكي من ذوي البشرة السوداء في مينيسوتا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتابع عن كثب تطورات قضية مقتل الأمريكي من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عنصرين في الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقال أردوغان، في تغريدة نشرها ليل الخميس إلى الأربعاء: "أثق بأن الجناة الذين ارتكبوا هذا العمل غير الإنساني سينالون ما يستحون من العقاب".

وأضاف أردوغان: "سنتابع عن كثب هذا الموضوع. أحيي بجورج فلويد مع كل الاحترام وأعرب عن تعازيي لأسرته وأقربائه".

I believe that the perpetrators of this inhumane act shall receive the punishment they deserve. We will be monitoring the issue. I remember with respect George Floyd and extend my condolences to his family and loved ones. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز فلوبد على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بطريقة قاسية، مما أسفر عن وفاة الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وأدت هذه القضية إلى اندلاع مظاهرات حاشدة في الولاية ترافقت باشتباكات مع عناصر الأمن، وقررت السلطات على إثرها إشراك قوات من الحرس الوطني لـ"ضمان الأمن" في الولاية.

المصدر: RT