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أردوغان: نتابع عن كثب قضية مقتل أمريكي من ذوي البشرة السوداء في مينيسوتا

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أردوغان: نتابع عن كثب قضية مقتل أمريكي من ذوي البشرة السوداء في مينيسوتا
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتابع عن كثب تطورات قضية مقتل الأمريكي من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عنصرين في الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقال أردوغان، في تغريدة نشرها ليل الخميس إلى الأربعاء: "أثق بأن الجناة الذين ارتكبوا هذا العمل غير الإنساني سينالون ما يستحون من العقاب".

وأضاف أردوغان: "سنتابع عن كثب هذا الموضوع. أحيي بجورج فلويد مع كل الاحترام وأعرب عن تعازيي لأسرته وأقربائه".

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز فلوبد على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بطريقة قاسية، مما أسفر عن وفاة الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وأدت هذه القضية إلى اندلاع مظاهرات حاشدة في الولاية ترافقت باشتباكات مع عناصر الأمن، وقررت السلطات على إثرها إشراك قوات من الحرس الوطني لـ"ضمان الأمن" في الولاية.

المصدر: RT

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