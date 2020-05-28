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نتنياهو: اتفاق السلام مع الأردن صامد رغم خطط الضم الإسرائيلية

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نتنياهو: اتفاق السلام مع الأردن صامد رغم خطط الضم الإسرائيلية
Reuters Nir Elias
بنيامين نتنياهو
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أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قناعته بأن اتفاق السلام مع الأردن لا يزال صامدا، بغض النظر عن مخططات تل أبيب لفرض سيادتها على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

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رجح نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ماكور ريشون"، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن "يبقى على حالته رغم خطة الضم"، مشددا على أن هذا الاتفاق يعد مصلحة حيوية لكلا الطرفين على حد سواء.

وأقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه "من الطبيعي أن تثير خطوات مثل الضم خشية لدى الناس".

وسبق أن حذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من أن المملكة لن تقبل بإجراءات إسرائيلية أحادية الجانب في سبيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن عمّان ستضطر في هذه الحالة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع تل أبيب.

المصدر: مكان 

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