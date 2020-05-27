واشنطن بصدد إصدار تهمة الاتجار بالمخدرات لزوجة مادورو

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة تستعد لتوجيه تهم جنائية لسيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينها تجارة المخدرات.

وتشير المصادر إلى أن التهم قد تشمل تجارة المخدرات والفساد، وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت اثنين من أقرباء فلوريس، هما إفراين كامبو، وفرانكي فلوريس في هايتي عام 2015، واتهمتهما بالتخطيط لتهريب شحنة من الكوكايين بقيمة 20 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، وأصدرت بحقهما حكمين بالسجن 18 عاما لكل منهما عام 2017.

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وتستند التهم ضد سيليا فلوريس إلى المراسلات بينها وبين قريبيها المذكورين، وتعتقد السلطات الأمريكية أن الأموال من تجارة الكوكايين كان من المقرر استخدامها لتمويل الحملة الانتخابية لسيليا فلوريس التي ترشحت لعضوية البرلمان الفنزويلي عام 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددا من كبار المسؤولين الفنزويليين بتجارة المخدرات في مارس الماضي.

ورفضت كاراكاس تلك الاتهامات، معتبرة أن الولايات المتحدة تسعى لإسقاط الرئيس مادورو من خلالها.

المصدر: رويترز