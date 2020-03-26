فنزويلا ترد على اتهامات واشنطن لمادورو

صرح وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا، بأن الاتهام الأمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتورط في تجارة المخدرات، دليل على "يأس النخبة" في واشنطن.

وأضاف أرياسا أن قرار الإدارة الأمريكية تحديد مكافأة مقابل معلومات تساعد في اعتقال مادورو يدل على "هاجس" واشنطن، وسببه رغبة الإدارة الأمريكية في "تحقيق المكاسب الانتخابية" في ولاية فلوريدا، حيث عدد كبير من الأمريكيين من أصول فنزويلية.

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ويأتي ذلك ردا على اتهام واشنطن لنيكولاس مادورو وعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا، بالتورط في تجارة المخدرات.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على فنزويلا، واعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، مطالبة مادورو بالرحيل.

المصدر: رويترز