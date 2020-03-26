واشنطن تتهم مادورو بالتورط في تجارة المخدرات وترصد مكافأة مجزية لاعتقاله

اتهمت الحكومة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددا من كبار المسؤولين الفنزويليين، بالتورط في تجارة المخدرات.

واتهم المدعي العام الأمريكي ويليم بار مادورو والمسؤولين الآخرين بالتآمر مع جماعة "فارك" الكولومبية المتطرفة بهدف "إغراق الولايات المتحدة بالكوكاين".

وحددت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقال مادورو.

وبين المسؤولين الآخرين الذين اتهمتهم الولايات المتحدة، وزير الدفاع الفنزويلي ورئيس المحكمة العليا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وكبار المسؤولين في حكومته وشركات حكومية، واعترفت في يناير 2019 بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

المصدر: رويترز