البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 16 ألفا و324 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 391 ألفا و222 حالة.

وذكرت الوزارة في موجزها اليومي، أنه "تم تسجيل ألف و39 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و512 حالة، بعد أن كان يوم الاثنين 23 ألفا و473 حالة".

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين، انتقادات شديدة بسبب أسلوبه في التعامل مع تفشي الوباء، والذي أدى إلى استقالة وزيرين للصحة، وكذلك بسبب إصراره على رفض إجراءات التباعد الاجتماعي ودفاعه عن استخدام أدوية، لا تحظى بالموافقات اللازمة لعلاج الفيروس.

المصدر: وكالات