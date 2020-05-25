ارتفاع قياسي للإصابات والوفيات بكورونا في الهند

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد-19 في الهند بشكل قياسي بلغ 6977 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الصحة والأسرة الهندية، اليوم الاثنين، إنه مع تسجيل 6977 إصابة جديدة أمس يرتفع إجمالي الإصابات إلى 138 ألفا و845 حالة مع استمرار الاتجاه التصاعدي في الزيادة اليومية.

وكان أكبر رقم للإصابات أعلنته وزارة الصحة الهندية، هو 6654 إصابة بكوفيد-19 يوم الجمعة، مع تسجيل 137 وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته صحيفة "تايم أوف إنديا " الهندية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة المتوفين وصلت إلى 4021 بعدما سجلت 154 حالة وفاة جديدة، ويوجد حاليا 77103 حالة نشطة في الهند، بينما زادت حالات الشفاء بمقدار 3281 بإجمالي بلغ 57721 حالة.

وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية في وقت سابق من مايو الجاري حالة الطوارئ والإغلاق التى بدأت فى 25 مارس الماضي، ومن المقرر رفع الإغلاق في 31 مايو الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد أيضا إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء، حيث يعتقد أن معدل الإصابة منخفض.

المصدر:"أ ش أ"