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آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ يطالب لندن بالتدخل والدفاع عن المنطقة من مخططات الصين

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آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ يطالب لندن بالتدخل والدفاع عن المنطقة من مخططات الصين
Globallookpress
كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ
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انتقد كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، خطة الصين لتطبيق قانون الأمن القومي في المنطقة، مطالبا حكومة بلاده بالتدخل وطرح هذه القضية خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة.

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وقال باتن في مقال كتبه لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه ينبغي على بريطانيا وحلفائها في مجموعة العشرين أن تتخذ موقفا ضد "نظام" الرئيس الصيني شي جين بينغ "عدو كل المجتمعات المنفتحة".

واتهم الرئيس الصيني بـ"تمزيق" الإعلان المشترك الموقع عام 1984 بين بريطانيا والصين بخصوص قضية هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.

والإعلان هو معاهدة مصدق عليها ومسجلة لدى الأمم المتحدة ونصت على أن تعود هونغ كونغ إلى السيادة الصينية بحلول عام 1997، على أن يبقى النظام السياسي والاقتصادي الخاص بالجزيرة دون تغيير لمدة 50 عاما قادمة، أي حتى العام 2047.

وأضاف باتن: "بينما ينشغل باقي العالم بمكافحة كوفيد-19، أقدم شي على تمزيق الإعلان المشترك، وهو معاهدة وقعت لضمان أن تعيش هونغ كونغ حياتها حتى 2047".

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المصدر: رويترز

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