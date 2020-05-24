لأول مرة منذ 10 سنوات.. طائرة شحن إسرائيلية تهبط في اسطنبول

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأن طائرة شحن تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية هبطت في مطار اسطنبول التركية، بعد توقف دام عشر سنوات.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أن الطائرة تحمل على متنها 24 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة إلى الولايات المتحدة بغية مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الهيئة إلى أن السلطات التركية سمحت لـ"إلعال" بتسيير رحلتي شحن خلال الأسبوع الجاري لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الشركة طلبت تنظيم رحلات شحن إنسانية بشكل دائم.

المصدر: مكان