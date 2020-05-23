الحكومة البريطانية تنفي انتهاك أبرز مستشاري جونسون توجيهات العزل العام

قالت الحكومة البريطانية إن دومينيك كامينغز مستشار رئيس الوزراء لم ينتهك توجيهات العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا عندما سافر لمسافة 400 كيلومتر وهو يعاني من أعراض مرض كوفيد-19.

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وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "نظرا للاشتباه في إصابة زوجته بفيروس كورونا والاحتمال الكبير بأنه نفسه ربما مصاب المرض، كان من الضروري لدومينيك كامينغز أن يضمن الرعاية المناسبة لابنه الصغير".

وأضاف "لم تتحدث الشرطة في أي وقت من الأوقات معه أو مع أسرته بشأن هذا الأمر، مثلما تزعم التقارير. كانت تصرفاته متفقة مع التوجيهات الخاصة بفيروس كورونا. يعتقد السيد كامينغز أنه تصرف بشكل عقلاني وقانوني".

ودعا زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الاسكتلندي إيان بلاكفورد إلى إقالة كامينغز، بينما قال حزب العمال إنه إذا كانت التقارير الصحفية صحيحة فسيكون كامينغز قد انتهك قواعد العزل العام على ما يبدو.

وأفاد حزب الديمقراطيون الأحرار بأنه ينبغي لكامينغز أن يستقيل إذا انتهك التوجيهات.

وذكرت صحيفتا "الغارديان" و"ميرور" أن كامينغز، الذي خطط حملة عام 2016 للانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء على الخروج من الاتحاد، سافر إلى دورهام في شمال إنجلترا في أواخر مارس عندما كانت إجراءات العزل العام المشددة مطبقة.

وتقضي التوجيهات البريطانية ببقاء الناس في بيوتهم والامتناع عن زيارة الأقارب ما لم يكونوا في حاجة إلى أشياء أساسية مثل الطعام أو الدواء.

المصدر: "رويترز"