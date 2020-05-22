تقريران بريطانيان: أبرز مستشاري جونسون خرق قواعد العزل العام

أفادت صحيفتان بريطانيتان، بأن دومينيك كامينغز أبرز مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون، سافر نحو 400 كيلومتر عن منزله بلندن، بعد ظهور أعراض إصابته بكورونا، خارقا بذلك العزل العام.

وقالت صحيفتا "الغارديان" و"ميرور" في تقريرين لهما، إن كامينغز، وهو شخصية مثيرة للاستقطاب في بريطانيا منذ أن قاد حملة ناجحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016، سافر إلى دورهام في شمال إنجلترا أواخر مارس عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة بشدة.

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من جانبه رفض متحدث باسم مكتب جونسون في داوننغ ستريت التعليق، ولم يتسن على الفور الاتصال بكامينغز، فيما قال حزب العمال المعارض إن على "داوننغ ستريت" التوضيح.

المصدر: "رويترز"