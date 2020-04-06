جونسون من المستشفى: معنوياتي جيدة وعلى تواصل مع فريقي

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا، أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.

وكتب جونسون عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "الليلة الماضية، بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع".

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

من جهته، قال المتحدث باسم جونسون في وقت سابق اليوم، إن رئيس الوزراء "أمضى ليلة مريحة فى مستشفى توماس بلندن وهو فى حالة معنوية جيدة. ولا يزال فى المستشفى تحت المراقبة"، مؤكدا أنه يواصل أداء مهامه كرئيس للحكومة.

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ونفى المتحدث صحة الخبر الذي نقلته وكالة "نوفوستي" أمس الأحد عن مصدر مقرب من إدارة السلطات الصحية في إنجلترا، مفاده أن جونسون "نقل إلى المستشفى بصورة عاجلة حيث سيتم ربطه بجهاز تنفس صناعي"، معتبرا ما يقال عن أن جونسون على النتفس الصناعي تضليلا إعلاميا.

ونقل جونسون إلى المستشفى صباح الأحد بعد أن خضع لعزل منزلي منذ أن تأكدت إصابته بكورونا قبل عشرة أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطباؤه أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى.

المصدر: "رويترز"