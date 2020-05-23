روحاني لأمير قطر: في حال تسببت أمريكا بأي مشكلة للناقلات الإيرانية سنرد عليها بالمثل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير قطر تميم بن حمد، إنه في حال تسببت الولايات المتحدة بأي مشكلة للناقلات الإيرانية في الكاريبي أو أي منطقة أخرى فإنه سيتم الرد عليها بالمثل.

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وأضاف روحاني اليوم السبت خلال اتصال هاتفي مع بن حمد: "إيران لم تكن البادئة بأي نزاع لكنها ستدافع عن حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها".

وتابع: "نأمل ألا يرتكب الأمريكيون أي خطأ لأننا سنرد بالمثل على أي استفزاز لناقلات نفطنا في الكاريبي أو أي منطقة أخرى.. يهمنا أمر المنطقة لكن إجراءات الولايات المتحدة في عدة نقاط من العالم أوجدت وضعا مرفوضا بالنسبة لإيران".

وشدد روحاني على أن: "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ قرارات غير صحيحة وممارسة تصرفات غير إنسانية على الرغم من الظروف التي يعيشها العالم بسبب تفشي كورونا".

وقال الرئيس الإيراني لأمير قطر، إن طهران مستعدة دائما لتعزيز التعاون مع دول المنطقة لضمان الأمن الإقليمي، مشجعا على ضرورة إعادة قطر وإيران تفعيل العلاقات التجارية بينهما مع اتباع البروتوكولات الصحية على الرغم من تفشي كورونا.

وأضاف: "نأمل بعقد اجتماع للجنة المشتركة الاقتصادية بين قطر وإيران لرفع العوائق التجارية واستئناف نقل السلع بين موانئ البلدين والرحلات الجوية تدريجيا".

من جانبه، أكد أمير قطر على أن الأمن الإقليمي يتم عبر التعاون بين جميع دول المنطقة، وشدد على ضرورة التعاون لتأمين الممرات المائية في الخليج.

وأكد تميم بن حمد على أن قطر تعارض أي توتر وتسعى لنزع فتيله في المنطقة والعالم.

المصدر: RT